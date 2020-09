Coronavirus: ad Arzachena i casi di positività salgono a 123, 53 in più da ieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cinquantatré nuovi casi di positività al coronavirus sono stati registrati oggi ad Arzachena in Gallura, facendo salire a 123 i contagiati nel territorio comunale. Lo annuncia il sindaco della cittadina, Roberto Ragnedda dopo la comunicazione dell'Ats: "È il momento di mettere fine alle affermazioni e ai titoli diffamatori e scandalistici sulla Costa Smeralda, su Arzachena e sulla Sardegna additate come focolaio d'Italia e, addirittura, come una maledizione per la diffusione del contagio da Covid-19. Oggi il mio territorio paga un conto salato per quanto avvenuto in alcuni noti locali notturni e per le notizie distorte divulgate a tal proposito: registriamo l'annullamento di eventi internazionali, disdette negli alberghi, chiusure anticipate di bar e ristoranti con conseguenti licenziamenti. Molti arzachenesi e sardi non raggiungeranno i requisiti minimi per assicurarsi la disoccupazione nei prossimi mesi".Nel passato periodo di chiusura totale, Arzachena aveva fatto registrare un solo contagio che è rimasto ricoverato per quattro mesi e mezzo all'ospedale di Sassari. Ma le preoccupazioni del primo cittadino smeraldino non sono solo di ordine sanitario ma anche sociale: "Ci prepariamo a un autunno pesante per l'economia locale. Chi si accollerà questi oneri? Chi sosterrà la mia cittadinanza dal 15 settembre, quando gli incassi dimezzati e il calo dell'occupazione daranno il colpo di grazia? Le campagne mediatiche denigratorie danneggiano l'immagine della destinazione e amplificano ingiustamente gli effetti negativi sul comparto turistico locale. Da vittime siamo divenuti carnefici, secondo quanto viene raccontato". (segue) (Rsc)