Scuola: a Casal di Principe (Ce) arrivano 1.490 banchi monoposto

- Sono quasi 1.500 i banchi monoposto richiesti al commissario straordinario per l'emergenza Covid, Domenico Arcuri, che arriveranno entro la prossima settimana nelle scuole di Casal di Principe (Ce). La fornitura è necessaria per la riapertura in sicurezza delle scuole e soddisfa l'intero fabbisogno dei dirigenti scolastici. A Casal di Principe saranno consegnati complessivamente 1.490 banchi monoposto entro la prossima settimana. In dettaglio, oggi sono stati consegnati 300 banchi all'Istituto Tecnico G. Carli. La prossima settimana arriveranno: 50 banchi al Cpia Caserta (sede di Casal di Principe); 200 banchi all'Istituto Comprensivo Don Diana (via Cavour, 20); 200 banchi all'Istituto Comprensivo Don Diana plesso Dante (via Omero, 1); 300 banchi all'Istituto Comprensivo Spirito Santo DD1 (via Bach 14); 440 banchi all'Istituto Comprensivo Spirito Santo DD1 (via Parroco Gagliardi, 23). (Ren)