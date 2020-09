Campania: Confcommercio, un decalogo di investimenti per rilanciare l'economia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una sintesi delle priorità espresse dai vari settori rappresentati da Confcommercio Campania" che rappresentino "temi chiave per il rilancio complessivo dell'economia della Campania". Così il il direttore generale di Confcommercio Campania, Pasquale Russo, in apertura del primo incontro con i candidati presidenti della Regione Campania ha presentato il decalogo di Confcommercio per la ripresa nel post Covid: "Commercio, Turismo e Servizi non hanno praticamente avuto alcuno spazio nella programmazione 2014-2020, nonostante questi settori rappresentino il 70 per cento del Pil regionale e la quasi totalità dell'occupazione nel settore privato. Il Terziario di mercato dovrà pertanto trovare uno spazio adeguato al suo ruolo nella programmazione dei Fondi Strutturali 2021-27. Per porre le basi di una programmazione più equilibrata e basata su una visione complessiva del sistema economico campano, occorre un confronto più puntuale e sistematico con le Rappresentanze imprenditoriali, anche attraverso un rafforzamento del ruolo del Partenariato Economico e Sociale. Le piccole imprese del Commercio e della Ristorazione sono tra le più colpite dall'emergenza Covid, con cali di fatturato che vanno dal 50 all'80 per cento rispetto allo scorso anno. Occorrono interventi immediati per restituire una prospettiva di sviluppo ad un settore che rischia di perdere migliaia di imprese e di occupati partendo da questi temi: distretti del commercio, agevolazioni per gli investimenti delle imprese commerciali, liquidità per le imprese, saldi, pubblici esercizi, negozi storici. Il turismo ed il comparto ricettivo-alberghiero: Occorrono innanzitutto interventi immediati per fronteggiare l'emergenza Covid: finanziamenti a sostegno della liquidità e degli investimenti delle imprese; intervento regionale per il finanziamento degli ammortizzatori sociali, a tutto il 31 dicembre 2020, atti ad impinguare le risorse nazionali, programmazione e attivazione di una campagna promozionale per il recupero della immagine, coordinata con il livello nazionale, sui mercati esteri, ivi ricompresi incentivi spendibili in regione quali, ad esempio, 'artecard', ticket trasporti agevolati". (segue) (Ren)