Campania: Confcommercio, un decalogo di investimenti per rilanciare l'economia (2)

"Inoltre - prosegue Confcommercio Campania - le criticità che finora hanno impedito un pieno dispiegamento del suo potenziale non sono state neanche scalfite: frammentazione degli investimenti per la promozione turistica, infrastrutture carenti specie riguardo ai trasporti, insufficienza dei servizi pubblici di accoglienza per i turisti, degrado dei beni culturali ed ambientali. Per invertire tale trend negativo, serve una politica regionale del Turismo, sostenuta anche da Fondi Comunitari, orientata sulle seguenti linee: Programmazione coordinata a livello regionale della promozione turistica, per non disperdere gli investimenti in mille rivoli, iniziative mirate alla destagionalizzazione dei flussi turistici e altro ancora. Per quanto concerne la sanità, le branche di laboratorio, di diagnostica per immagine, di riabilitazione e di altre branche specialistiche, il confronto tra l'attuale programmazione e le stime effettuate evidenzia una marcato disequilibrio tra i limiti di spesa e i bisogni assistenziali. Il numero di prestazioni programmato sembra sottostimato di circa il 25 per cento per la branca di patologia clinica, di circa il 23 per cento per la branca di diagnostica per immagini e di circa il 30 per cento per le altre branche specialistiche. In questo disequilibrio vanno ricercate le cause del precoce esaurimento dei limiti di spesa, con il conseguente mancato raggiungimento dei Livelli essenziali di assistenza. Oltre che all'evidente necessità di aggiornare, in base ai reali bisogni della popolazione campana, la programmazione attuale, sono ipotizzabili una serie di strategie per non discostarsi eccessivamente dal perimetro della c.d. spending review. In merito alla programmazione sono auspicabili una serie di modifiche ed integrazioni alla normativa vigente e interventi importanti per tutta la macroarea della specialistica ambulatoriale, per la patologia clinica, per il settore della riabilitazione e per le farmacie".