Campania: Confcommercio, un decalogo di investimenti per rilanciare l'economia (3)

- "Per la portualità e la logistica molteplici - continua il decalogo di Confcommercio - studi hanno ampiamente rappresentato che il sistema della logistica incide per oltre il 14 per cento sul Pil (sia a livello nazionale che regionale) ed i porti rappresentano una autonoma componente che vale quasi il 2 per cento del Pil. La Regione Campania negli ultimi 10 anni ha investito molto sui porti, anche su quelli nazionali di competenza del Mit, mettendo a disposizione importanti risorse economiche provenienti dalla programmazione Fesr. Però sul tavolo, oltre ai ritardi sulla spesa dei fondi europei, ci sono molti temi: una pianificazione delle infrastrutture mai completata; ad oltre 26 anni dalla L.84/94 i porti di Napoli, Castellammare e Salerno sono privi di un Piano Regolatore Portuale approvato, una carente gestione delle concessioni demaniali, con criteri e canoni difformi anche tra gli stessi porti campani, generando una anomala e sleale concorrenza tra imprese e territori, un'assente gestione della filiera turistica sia legata al traffico crocieristico (1,2 milioni pax/anno ante Covid) ed ai transiti di corto raggio per le isole (6,5 mil pax/anno ante Covid), una carente gestione ambientale in assenza di incentivi per ridurre l'inquinamento. Mobilità ed accessibilità: dati gli ingenti investimenti necessari per il rilancio del tpl, è opportuno attivare un modello di governance basato sulla partnership pubblico-privato, in modo da incentivare gli investimenti privati. Queste le iniziative più urgenti da attuare: completare l'ammodernamento e l'efficientamento delle linee Eav,ripristinare la piena operatività delle linee Ctp, accelerare il completamento delle linee metropolitane di Napoli, estendere ai Comuni vicini la metropolitana di Salerno, incrementare l'offerta di trasporti nelle aree ad elevata potenzialità turistica delle province di Salerno e Caserta". "Infine - conclude il decalogo di Confcommercio - la Campania deve rilanciare i propri poli fieristici: essi rivestono un'importanza fondamentale tanto per il turismo congressuale e d'affari, quanto per il settore dell'export, che, specie nell'agroalimentare, si sta riprendendo in tutto il Sud". (Ren)