Napoli: oggi in Prefettura focus su ordine e sicurezza pubblica

- Questa mattina il prefetto di Napoli, Marco Valentini, ha presieduto una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica alla presenza del sindaco, Luigi de Magistris con gli assessori Clemente e Buonanno e il comandante della Polizia locale, del Procuratore della Repubblica di Napoli, Giovanni Melillo, dei vertici delle Forze dell’ordine e del comandante provinciale dei Vigili del Fuoco. E’ stata esaminata la situazione dell’ordine pubblico nel capoluogo, anche in relazione ad eventi programmati nell’area metropolitana nei prossimi giorni. Inoltre è stato affrontato il tema dell’applicazione delle misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 nei giorni di svolgimento delle imminenti consultazioni elettorali. A seguire, alla presenza del procuratore generale Luigi Riello, si è svolta una riunione tecnica di coordinamento interforze inerente specifiche tematiche di carattere tecnico-operativo.(Ren)