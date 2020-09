Piemonte: Marnati, istituto per l'intelligenza artificiale progetto strategico, Regione pronta a sostenerlo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore alla Ricerca e Innovazione della Regione Piemonte, Matteo Marnati, esprime "piena soddisfazione" per la decisione della presidenza del Consiglio dei Ministri che ha individuato Torino per la sede principale dell’Istituto Italiano per l’Intelligenza Artificiale. "Il territorio piemontese è certamente idoneo per ospitare un tale centro di eccellenza - sottolinea l’assessore - grazie alle alte competenze di tutti gli attori accademici, imprenditoriali, industriali e dell’innovazione. Lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è un obiettivo primario di questo assessorato; fin da subito abbiamo sviluppato un progetto insieme ai nostri tre atenei. La Regione si è messa subito a disposizione e ci metteremo al lavoro fin da subito per poter sostenere questo progetto strategico non solo per la città di Torino ma per tutto il Piemonte". (Rpi)