Sardegna: all'ospedale Santissima Trinità di Cagliari verranno ricoverati solo pazienti Covid

- L'ospedale Santissima Trinità di cagliari ridiventerà un ospedale Covid esattamente come nella fase 1. Ad annunciarlo è Sergio Marracini, direttore del nosocomio cagliaritano. I reparti di malattie infettive, Pneumologia e Medicina generale torneranno ad occuparsi di malati di coronavirus. "A causa della recrudescenza dell'epidemia - spiega Marracini - ci stiamo preparando al peggio. Il nostro Pronto soccorso accoglierà in area medica solo pazienti Covid. Stiamo trasferendo i pazienti in altri ospedali, dimettendo quelli che possono tornare a casa e bloccando i ricoveri. Per quanto riguarda gli interventi chirurgici, questa settimana faremo quelli programmati e dalla prossima vedremo come procedere. Non so se chirurgia potrà continuare ad operare, dato che i posti in terapia intensiva sono riservati ai pazienti Covid -. Stiamo andando avanti passo dopo passo". (segue) (Rsc)