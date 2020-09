Carceri: Cirielli (Fd'I), solidarietà agenti penitenziari Benevento, Bonafede si dimetta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “E’ vergognoso che gli agenti del Corpo della Polizia penitenziaria continuino a subire aggressioni di ogni genere nel silenzio assordante del ministro della Giustizia Alfonso Bonafede". Lo ha dichiarato in una nota il questore della Camera e parlamentare campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli. "Totale solidarietà ai cinque poliziotti rimasti feriti durante una rivolta nel carcere di Benevento - ha proseguito Cirielli - Mi auguro che i due detenuti di origine marocchina, che hanno istigato la ribellione, vengano immediatamente espulsi per scontare la pena nel loro Paese di provenienza. Basta con le prese in giro del Guardasigilli. Il governo Conte dimostri con i fatti di stare dalla parte dei nostri uomini in divisa dotandoli di strumenti utili alla difesa come il 'taser' e lo spray al peperoncino; sbloccando le graduatorie per rafforzare gli organici in tutte le carceri ed abolendo il reato di tortura così come è stato configurato da Pd e M5S, perché è una norma criminogena per le forze dell’ordine, oltre che incostituzionale. L’emergenza carceri è tutt’altro che finita e rischia di peggiorare. Bonafede, visto che non è in grado di gestirla, si dimetta prima che ci scappi il morto”, ha concluso Cirielli.(Ren)