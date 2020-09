Terremoto: Giannuzzi (M5s), sbloccati contributi per ricostruzione edilizia Ischia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La senatrice Silvana Giannuzzi del Movimento 5 stelle, vicepresidente della commissione Politiche dell'Unione europea (14esima commissione permanente), in un post su Facebook rende noto "l'importante risultato" ottenuto questa notte per i cittadini dell'isola di Ischia. "È stato approvato in commissione il mio emendamento al Decreto semplificazione che consente l'accesso ai contributi per i cittadini di Ischia che hanno avuto la propria casa danneggiata dal terremoto dell'agosto del 2017. L' impossibilità di accedere al sostegno dello Stato per ricostruire la propria casa era una ferita dolorosamente aperta nei cittadini terremotati di Ischia – spiega la senatrice -. Purtroppo, la diffusa presenza di volumetria abusiva nell'edilizia residenziale ischitana, aveva sollevato in passato problematiche di tipo sia politico che normativo impedendo, a mio avviso, la scrittura di una disciplina equa per i comuni terremotati di Ischia". "In tutti i territori terremotati di Italia - continua Giannuzzi - in presenza di difformità edilizie non sanate che ostavano al passaggio al ripristino degli immobili danneggiati (Aquila nel Decreto sisma 2018, Catania e Campobasso nello Sbloccacantieri 2019), era stata trovata una formulazione che consentisse di superare la problematica per poter attivare la ricostruzione. Fino a ieri con la sola dolorosa eccezione di Ischia. Stanotte, dopo 7 mesi di certosino lavoro - sottolinea Giannuzzi - siamo riusciti a sanare quella disparità di trattamento. E con essa a sbloccare la fase di ricostruzione dell'edilizia residenziale, a tutt'oggi completamente bloccata". (Com)