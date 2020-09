Sardegna: Legacoop, tempi troppo stretti per partecipare al bando per gli aiuti alle imprese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Molte aziende sarde rischiano di essere tagliate fuori dalla possibilità di accadere al bando "Emergenze imprese Sardegna" a causa dei tempi stretti per recuperare la documentazione necessaria per parteciparvi. Per questo il presidente di Legacoop Sardegna, Claudio Atzori, ha preso carta e penna e ha scritto all'assessore regionale al Bilancio Giuseppe Fasolino. "Portiamo alla sua attenzione - ha scritto Atzori nella missiva - le criticità emerse sulle modalità di accesso agli interventi di sostegno all'attività di impresa previsti dal Fondo 'Emergenza imprese Sardegna' così come delineate dall'intermediario selezionato, il Banco di Sardegna. Il 7 agosto è stato pubblicato l'avviso che definisce le modalità di accesso agli interventi di sostegno all'attività di impresa previsti dal fondo, che rientrano tra le misure urgenti per il sostegno al sistema produttivo regionale in concomitanza con la crisi epidemiologica Covid-19". (segue) (Rsc)