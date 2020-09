Sardegna: Legacoop, tempi troppo stretti per partecipare al bando per gli aiuti alle imprese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dalle 12 del 7 settembre - ha continuato il presidente di Legacoop Sardegna - sarà possibile presentare le domande di richiesta di accesso ai finanziamenti tramite il Banco di Sardegna, primo intermediario finanziario selezionato e operativo. Il modulo per la presentazione delle domande è stato reso disponibile dall'istituto di credito soltanto ieri a mezzogiorno e prevede una lista di documenti da allegare già nella prima fase è un ulteriore lista da produrre entro i successivi 15 giorni. La scadenza temporale fissata per la presentazione della domanda - conclude Atzori - è troppo ravvicinata per riuscire ad avere a disposizione la gravosa documentazione e per questo i tempi indicati dalla banca sono incongrui". (segue) (Rsc)