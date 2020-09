Regionali: de Magistris, elezioni dovevano essere rinviate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le elezioni si dovevano rinviare. Interviste, ordinanze, comportamenti e atti sono stati condizionati dal clima elettorale". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ai microfoni di Radio Crc ha poi chiesto di rinviare la data del voto che accorpa amministrative, regionali e referendum. "Io avrei rimandato di un anno secco - ha proseguito il sindaco - Durante questo periodo le forze politiche avrebbero dovuto unirsi a tutela del Paese. Ad esempio trovi De Luca che dice che non ci sono le condizioni per andare a scuola e allo stesso tempo non rilascia dichiarazioni sull'andare al voto". A proposito di referendum l'ex pm ha anche spiegato come sia difficile illustrare le ragioni del No mentre "tutti i leader nazionali spingono a votare Sì" perché "si doveva partire da una riforma della legge elettorale" mentre ora il rischio è che si arrivi a nomine delle "segreterie di partito".(Ren)