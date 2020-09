Scuola: de Magistris, su riapertura si poteva fare di più, governo in ritardo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo si è preparato in ritardo, a differenza delle comunità scolastiche e dei territori che si sono mossi in tempo. Noi sindaci non ci siamo fermati nemmeno a Ferragosto". Così il sindaco di napoli, Luigi de Magistris, ai microfoni di Radio Crc. "L'errore è stato in primis far coincidere le elezioni e l'apertura dell'anno scolastico - ha proseguito il sindaco - Era prevedibile, aprire le scuole il 14 settembre poteva avere il senso di testare una macchina che comunque avrebbe avuto problemi di forte rodaggio. Ci sarà un'attenzione mediatica al primo raffreddore, alla prima influenza. Non si può ipotizzare che al primo caso di Covid si chiudano le scuole. In questi sei mesi le regioni hanno potenziato le reti sanitarie? Come sono aumentati i tamponi così sono andati in tilt i centri, oggi ci sarebbero le condizioni per effettuare test rapidi. Non c'è chiarezza e si poteva fare di più".(Ren)