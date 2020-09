Campania: Nappi (Lega), da Salvini condivisione su carta sociale, diciamo basta a sanità marcia di De Luca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono grato a Salvini e Molteni per aver sposato la Carta sociale che fa parte del nostro programma e serve per dare diritti sociali ai cittadini. In particolare madri sole, famiglie povere e disabili". Lo ha dichiarato ai microfoni di Radio Padania Libera, Severino Nappi, candidato della Lega in Campania. “L’amministrazione De Luca - ha proseguito Nappi - ha sperperato denaro, dimenticando i campani e affidandosi agli amici degli amici. I cittadini devono poter scegliere i servizi di cui hanno bisogno, solo così potremmo risparmiare risorse e sollevare la sanità campana. Cosa c'è di più importante che garantire la presenza concreta, effettiva della Regione nella vita dei cittadini? Bisogna eliminare questo carrozzone clientelare e marcio di De Luca, offrire una sanità più pulita, efficiente ed efficace”.(Ren)