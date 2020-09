Regionali: Rubano (FI), De Luca ha distrutto sanità e occupazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "De Luca era sprofondato in un baratro, i sondaggi non gli davano scampo. Poi è arrivato il Covid che gli ha permesso di riacquisire credibilità facendo quello che avrebbe fatto chiunque fosse stato al suo posto, forse anche meno. Non ce lo dimentichiamo". Lo ha affermato Francesco Rubano (FI), sindaco di Puglianello (Bn) e vice coordinatore di Forza Italia in Camopania, per il quale "è necessario valutare il suo operato guardando l'intero percorso e non soltanto l'ultimo tratto". "Al netto del coronavirus - ha sottolineato l'esponente di Forza italia - il popolo campano aveva bocciato il governatore che ha distrutto la sanità e messo in ginocchio l'occupazione, continuando a favorire i carrozzoni e a distribuire prebende ai suoi sodali". Per il primo cittadino di Puglianello, "De Luca ha frammentato la coalizione che lo sostiene per avere tutte le sigle in pugno, ha imbarcato di tutto e di più e non si è fatto scrupoli pur di restare attaccato alla poltrona".(Ren)