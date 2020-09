Coronavirus: 39 nuovi casi di contagio in Sardegna, zero i decessi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 39 i nuovi casi di contagio da coronavirus registrati in Sardegna nelle ultime 24 ore, di cui 32 sono risultati da attività di screening e 7 da sospetto diagnostico. 1.768, invece, i tamponi effettuati, una persona in più ricoverata in terapia intensiva rispetto a ieri. Invariato invece il numero delle vittime, 135 in tutto dall'inizio dell'emergenza. Sono alcuni dei numeri dell'ultimo aggiornamento dell'Unità di crisi regionale. Salgono così a 2.355 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. In totale sono stati eseguiti 141.041 tamponi, con un incremento di 1.768 test rispetto all'ultimo aggiornamento. Sono invece 35 i pazienti ricoverati in ospedale Sei attualmente i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 905. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.270 (+2) pazienti guariti, più altri 4 guariti clinicamente. Sul territorio, dei 2.355 casi positivi complessivamente accertati, 423 (+5) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 243 (+10) nel Sud Sardegna, 79 (+3) a Oristano, 176 (+11) a Nuoro, 1.434 (+10) a Sassari. (Rsc)