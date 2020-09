Napoli: de Magistris, chiusura notturna Galleria, privati ci mettono risorse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Brutta pagina, brutto video e una brutta storia. A me spiace che non si riesca a dare una svolta alla Galleria Umberto. Si è fatto un lavoro importante, si sono aperti esercizi coraggiosi". Così il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha commentato il video dei fuochi e della festa per una promessa di matrimonio nella storica Galleria pubblicato dalla testata Identità insorgenti. Il primo cittadino è intervenuto nella trasmissione "Barba e capelli" condotto da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia: "la struttura non è pubblica e lì insistono proprietari che hanno denari, è venuto il momento di impegnare risorse economiche per garantire maggiore sicurezza e anche semmai una chiusura notturna. Occorre più controllo del territorio soprattutto nell'orario orario serale. Altra cosa su cui stiamo lavorando è che quella zona non può diventare un ritrovo di persone che hanno bisogno di accoglienza".(Ren)