Rifiuti: Cammarano (M5s), impianto Buccino, ennesimo atto di presunzione di provincia e regione

- "Non è concepibile gestire lo smaltimento dei rifiuti con tanta superficialità e incompetenza da parte degli enti preposti, come sempre a danno dei cittadini". Lo ha dichiarato il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Michele Cammarano. "Ennesima prova - ha proseguito Cammarano - è l'impianto di smaltimento previsto nell'area industriale di Buccino, avversato da tutta la comunità e dal buon senso. In un'area protetta in cui scorre il fiume Bianco affluente del Tanagro, a nulla vale la voce di diverse aziende che si occupano di trasformazione di prodotti agroalimentari che offrono lavoro a 1800 famiglie tra stagionali. Ma non solo, il confuso atto di indirizzo della Provincia di Salerno sul piano di gestione dei rifiuti non tiene conto minimamente del dato storico degli insediamenti privati sparsi su tutta la provincia, né dunque delle procedure autorizzative in essere. Una clamorosa mancanza, una pianificazione avulsa dalla realtà e assolutamente inattuabile. E' ora che la Regione Campania e gli enti provinciali si assumano le proprie responsabilità rispetto ad un quadro gravissimo di confusione e di assenza di programmazione. Non è possibile continuare ad avallare l'installazione di impianti, come quello di Buccino, senza un serio inquadramento e senza nessuna sensibilità per i territori coinvolti. Il rischio è provocare un danno enorme alle imprese che insistono lungo il bacino coinvolti, con ripercussioni su livelli occupazionali, oltre a distruggere la biodiversità che caratterizza questi luoghi". (segue) (Ren)