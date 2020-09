Rifiuti: Cammarano (M5s), impianto Buccino, ennesimo atto di presunzione di provincia e regione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In una meravigliosa area regionale protetta - ha sottolineato il consigliere - la riserva naturale Foce Sele – Tanagro, che affonda le sue radici in un passato storico prestigioso, l'Antica Volcei, le cui tracce rivivono attraverso il Museo Archeologico Nazionale, secondo i piani di De Luca, sorgerà un mega impianto di rifiuti da 113mila tonnellate. Peraltro in prossimità di un fiume, affluente del Sele, rischiando di inquinare tutta la piana del Sele. Un piano scellerato che non tiene conto delle straordinarie opportunità di questa terra. Quando saremo al governo della Regione in questa provincia realizzeremo la Food Valley della Campania, un sito di eccellenze agroalimentari collegato a tutta la filiera produttiva. Questa è la nostra idea di futuro. Dove De Luca vuole portare la monnezza noi porteremo sviluppo sostenibile e bellezza", ha concluso Cammarano. (Ren)