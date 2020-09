Regionali: Falasca (+Europa), creare fitta rete collegamenti marittimi per decongestionare Tlp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È possibile ragionare su un nuovo modello di trasporto marittimo non limitato alle Vie del Mare attive nel periodo estivo con prezzi poco sostenibili". Così Pier Camillo Falasca, vice segretario nazionale di Più Europa, partito presente alle elezioni regionali della Campania del 20 e 21 settembre con la lista "Più Campania in Europa - De Luca Presidente". "La Regione - ha proseguito Falasca - deve mettere a disposizione risorse per creare una fitta rete di collegamenti marittimi su tutta la fascia costiera e lungo i fiumi navigabili, sia tra Comuni diversi che all'interno dello stesso Comune, attraverso un programma di pianificazione della rete e di acquisto di bus acquatici a trazione elettrica sul modello di diverse realtà europee e internazionali. Standardizzando il servizio sul modello del trasporto pubblico terrestre, e non limitandolo solo al periodo estivo, si porrebbero le condizioni per prezzi più bassi e una nuova modalità di collegamento che non sia solo di carattere turistico ma che potrebbe incidere in maniera positiva sull'alleggerimento del carico di traffico in punti nevralgici del territorio regionale", ha concluso il vice segretario nazionale di Più Europa. (Ren)