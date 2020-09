Sardegna: sgominata una banda specializzata in furti in bar, supermercati e compra oro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una banda specializzata nei furti in bar, supermercati e compro oro è stata sgominata dai Carabinieri del Norm di Villacidro che questa mattina a a Gonnosfanadiga, Uta e Villamassargia hanno arrestato Mosè Casula 42enne di Gonnosfanadiga, Mario Mauro Pedone 29enne di Quartu Sant'Elena (già detenuto per altra causa) e notificato la misura dell'obbligo di dimora Andrea Casu 33enne di Villamassargia, tutti disoccupati con precedenti penali per reati contro il patrimonio. I reati contestati riguardano l'associazione per delinquere, furto aggravato, ricettazione e riciclaggio. L'indagine ha consentito di smantellare un'autentica organizzazione criminale dedita in maniera stabile alla commissione di reati contro il patrimonio. I militari grazie agli accertamenti tecnici svolti dal Lid (Laboratorio informatico distrettuale) sul telefono cellulare di uno degli indagati, alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza presenti in alcuni obiettivi colpiti dal gruppo criminale e ai numerosi e complessi riscontri svolti, sono riusciti a raccogliere indizi di colpevolezza a carico dei tre arrestati. (segue) (Rsc)