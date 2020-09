Sardegna: sgominata una banda specializzata in furti in bar, supermercati e compra oro (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pedone, per capacità organizzativa e volontà nella scelta degli obbiettivi da colpire, era la "mente" del gruppo, mentre Casula e Casu gli esecutori materiali dei delitti, che portavano a compimento dopo accurati sopralluoghi e dopo aver disattivato i dispositivi d'allarme presenti. Secondo i carabinieri sono i responsabili degli autori di numerosi furti in città, nell'hinterland e nel medio Campidano. Il primo è un tentato furto aggravato presso un esercizio commerciale "Compro Oro" di Quartu Sant'Elena, del 29 novembre del 2018, che non è stato portato a compimento soltanto grazie all'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, che li costrinse alla fuga. E poi di altri furti aggravati. Due dei quali compiuti lo stesso giorno uno (il 6 gennaio 2019), il primo al bar "Fratelli Piras" di Cagliari, (nel corso del quale si sono impossessati di un cambia monete con all'interno 965 euro) e l'altro al supermercato "Sidis" di Monserrato, nel corso del quale hanno messo le mani su 1.415 euro in contanti e di alcune bottiglie di alcolici. Altri furti, sempre nel gennaio 2019 al circolo privato "Impari" di Sanluri (rubato un cambia monete con all'interno mille e 500 euro) e al "Cogar Coffee Bar" di Villasor (rubati 5 mila 960 euro contenuti in quattro videopoker, un cambia monete e nel registratore di cassa). (segue) (Rsc)