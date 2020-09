Regionali: Gallo (M5s), il coraggio è mancato a Pd non a noi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il coraggio è mancato al Pd non certo al Movimento 5 stelle". Così il deputato del Movimento 5 stelle replica alle ultime dichiarazioni sulle regionali del ministro agli Affari costituzionali Francesco Boccia. "Il pd - continua Gallo - presenta gli stessi candidati di sempre non accettando nessuna sfida sull'innovazione, sul futuro, nè tantomeno sulla capacità di esprimere una nuova classe dirigente. Sfida a cui il Movimento 5 stelle invece era prontissimo. Un esempio è la Campania, su cui avevamo proposto il candidato Sergio Costa, sfida a cui si è defilato proprio il Pd che non può continuare ad affrontare il confronto con il Movimento 5 stelle con spocchia e inseguendo i vecchi dinosauri della politica locale". (Ren)