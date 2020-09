Coronavirus: in Sardegna stop alle visite in ospedali San Michele, Microcitemico e Oncologico di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stretta alle visite dei parenti negli ospedali di Cagliari facenti capo all'Azienda ospedaliera Brotzu. Al San Michele, Microcitemico e Oncologico "sino a diversa disposizione di questa direzione generale - si legge in una nota firmata dal commissario straordinario dell'Azienda, Paolo Cannas - l'accesso è temporaneamente sospeso, per il tempo strettamente necessario alla comprensione dell'evoluzione della curva epidemiologica. Sarà oggetto di valutazione da parte dei direttori di stabilimento ospedaliero la concessione di deroghe rispetto a casi specifici ove è imprescindibile la presenza di un visitatore". (Com)