- Sulla sospensione delle attività di ballo "il governo non ha mai autorizzato con alcun atto formale la riapertura delle discoteche, ma dal 18 maggio le Regioni hanno la facoltà di mettere in campo misure più restrittive, ma anche meno restrittive". Lo ha affermato in Aula al Senato il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso delle comunicazioni sulle misure di contenimento del Covid-19. (Rin)