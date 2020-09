Calcio: Piemonte, Cirio chiede di riaprire ai tifosi lo Juventus Stadium

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho trasmesso a Roma il dossier della Juventus con il parere positivo della Regione per la riapertura dell'Allianz Stadium ai tifosi. Una volta che il Cts lo avrà validato, il piano potrà diventare operativo". Lo ha detto oggi a La Loggia (Torino) il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, a margine dell'inaugurazione del nuovo laboratorio per i test Covid. "L'obiettivo del club - ha aggiunto - è esser pronti per la prima partita". In serata è arrivata la nota della Regione che spiega che, alla luce del parere favorevole del Settore Prevenzione dell’Assessorato alla Sanità e del Dirmei (il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive), ha trasmesso oggi al Ministero della Salute il documento predisposto da Juventus FC con le misure di contenimento del rischio epidemiologico per l’organizzazione a porte aperte delle partite di calcio presso l’Allianz Stadium di Torino. (segue) (Rpi)