Università: in 4.508 a Napoli per sostenere test medicina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 4.508 i ragazzi che questa mattina a Napoli si sono presentati presso la cittadella universitaria di Monte Sant'Angelo per sostenere il test di medicina e odontoiatria dell'Università Federico II. Sono solo 557 per medicine e 60 per odontoiatria i posti a disposizione. Gli aspiranti medici si sono presentati nella sede del test presso il quartiere Fuorigrotta con un'autocertificazione attestante l'assenza di sintomi fa Covid-19 e la mascherina, obbligatoria per tutta la durata del test. (Ren)