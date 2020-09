Napoli: Nonno (Fd'I), chiederò si attuino tamponi a tutti dipendenti comunali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiederò formalmente alla amministrazione comunale di garantire tamponi a tutti i dipendenti che hanno, per ragioni diverse, contatti con il pubblico". Lo ha dichiarato in una nota Marco Nonno, consigliere comunale di Napoli e candidato nella circoscrizione napoletana alle prossime elezioni regionali. "È una garanzia per loro e per chi usufruisce dei servizi - ha proseguito Nonno - I recenti fatti di cronaca e l'aumento dei contagi in Campania rendono la misura necessaria. Non si sottovaluti il problema soprattutto in questa fase".(Ren)