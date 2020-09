Sardegna: opposizione di centrosinistra critica sulla riforma sanitaria, "moltiplica le poltrone"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Otto Asl che non servono a ridare dignità ai territori perché sarà sempre l'Ares, l'Azienda regionale per la salute, a decidere davvero tutto". Lo afferma Desideré Manca, capogruppo del Movimento cinque stelle nel Consiglio regionale della Sardegna commentando la Riforma sanitaria appena varata dall'assemblea sarda. Giudizi critici sulla riforma arrivano anche dai Progressisti: "Al di là delle dichiarazioni di principio - spiega Massimo Zedda - la sanità sarà slegata dalla vita quotidiana e resterà la moltiplicazione di poltrone e una fibrillazione del sistema sanitario che ci si poteva risparmiare. Una bocciatura arriva anche dal Partito democratico che per bocca del capogruppo Gianfranco Ganau ritiene quella di riforma "una pessima legge che ripristina le Asl senza risolvere le criticità e che moltiplica le poltrone". (Rsc)