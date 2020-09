Cultura: Intesa Sanpaolo sostiene Messa da requiem nel teatro alla Scala a Milano, Bergamo e Brescia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intesa Sanpaolo è a fianco del teatro alla Scala in occasione della Messa da requiem di Giuseppe Verdi diretta dal maestro Riccardo Chailly che si terrà nel Duomo di Milano e nelle Cattedrali di Bergamo e Brescia il 4, 7 e 9 settembre. Stando al relativo comunicato stampa, con questo nuovo impegno la banca rinnova la propria vicinanza ai territori più duramente colpiti, dopo i numerosi interventi di sostegno delle comunità locali nei momenti peggiori dell’emergenza e quelli tuttora in corso. I tre concerti speciali in ricordo delle vittime del Covid-19, prosegue la nota, segnano la ripartenza dell’attività del teatro, un "profondo messaggio di consolazione e ritorno alla vita attraverso la musica della più importante istituzione lirica, orgoglio nazionale a cui Intesa Sanpaolo è vicina da oltre venti anni come socio fondatore sostenitore e sponsor principale della stagione di lirica, di balletto e sinfonica". (Com)