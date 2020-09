Coronavirus: pensionato di Bonorva nuova vittima in Sardegna, soffriva di patologie pregresse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un pensionato di Bonorva, nel sassarese, è la nuova vittima del coronavirus in Sardegna. L'uomo, 78 anni, era ricoverato nel reparto di malattie infettive dell'ospedale di Sassari dallo scorso 23 agosto. A peggiorare il quadro clinico alcune gravi patologie pregresse. Era dallo scorso 6 luglio che in Sardegna non si registravano vittime del Covid-19. Nell'isola salgono a 135 le persone decedute dall'inizio dell'emergenza. (Rsc)