Abruzzo: da venerdì a domenica a Pescara la terza edizione di Ecomob

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Partirà venerdì prossimo 4 settembre, per concludersi domenica 6 settembre, la terza edizione di Ecomob, l'unica expo di cultura eco sostenibile del centro-sud Italia. L'appuntamento è nello spazio espositivo del porto turistico "Marina di Pescara" per tre giorni di mobilità sostenibile, cicloturismo, ecologia ambientale. L'iniziativa è stata promosso ed organizzato da Ecolife a.p.s. in collaborazione con Camera di commercio Chieti-Pescara. In crescita il numero degli espositori rispetto alle edizioni precedenti: sono 50, in rappresentanza di più di cento brand. Fra gli eventi in programma, l'incontro con quattordici dei maggiori operatori italiani, francesi, olandesi, spagnoli, tedeschi, canadesi, inglesi e americani: su invito dell'ente camerale e della Cna, incontreranno gratuitamente gli operatori abruzzesi interessati alla galassia di proposte che si muove attorno al turismo esperienziale. L'edizione 2019 ha fatto registrare più di 10 mila visitatori nell'arco dei tre giorni di fiera, con 40 espositori provenienti anche dall'estero, più di 100 brand presenti fra istituzioni, commercio e servizi, 5 workshop dedicati a ecomobilità, economia circolare, cicloturismo. Diversi poi gli incontri con ospiti ed esperti del settore. "In un anno così, non solo confermare lo svolgimento dell'expo ma anche vedere crescere il numero degli espositori, senza dimenticare gli appuntamenti tematici di prima qualità, è allo stesso tempo una sfida e una soddisfazione", commenta Gianluca Giallorenzo, responsabile marketing di Ecomob. "Vuol dire - continua Giallorenzo - aver lavorato bene negli anni precedenti, ricevere la fiducia da parte di chi sostiene l'evento e degli espositori, che anche quest'anno arriveranno da tutta Italia. Non da meno il rilievo per la città di Pescara di ospitare non solo l'unica expo di cultura eco sostenibile del centro-sud Italia, ma anche uno dei pochi eventi tematici confermati quest'anno". (segue) (Gru)