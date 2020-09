Sardegna: assessore Sanità, parlare di emergenza sanitaria nell'isola è ridicolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Parlare di emergenza sanitaria in Sardegna è una cosa ridicola che non ha alcun significato". Lo ha detto l'assessore alla sanità Mario Nieddu intervenendo in Consiglio Regionale nel dibattito sull'ordine del giorno per replicare attacchi mediatici alla Sardegna dopo l'impennata di casi positivi al Covid-19 a cavallo di Ferragosto. "In Sardegna attualmente ci sono 837 positivi che però scendono a poco più di 600 se si escludono i 182 pazienti non residenti in Sardegna e i migranti", ha aggiunto Nieddu secondo cui "le cifre snocciolate dall'assessore della Regione Lazio D'Amato, col quale, fra l'altro, ho buoni rapporti, sono poco credibili perché parlano di un 35 per cento di positivi sugli arrivi dalla Sardegna. Si tratterebbe di migliaia di positivi. Non vorrei che tutto questo mascherasse comportamenti poco virtuosi. In realtà sono i turisti che hanno portato il virus in Sardegna, si sono contagiati fra di loro e contagiato qualche sardo". "Per l'indice Rt sorgerà di sicuro un'altra polemica – ha concluso l'assessore alla Sanità – attualmente è superiore ad 1 ma è calcolato sugli abitanti della Sardegna che sono un milione e 600 mila. Dovrebbe essere ricalcolato considerando la presenza di quasi un milione di persone solo ad agosto. Questo dato non vorrei che fosse l'appiglio per dichiarare la Sardegna zona rossa e imporre una nuova chiusura totale. Le responsabilità non vanno scaricate sui sardi che nel corso della pandemia hanno avuto comportamenti esemplari e tanto meno sul nostro sistema sanitario che ha saputo fronteggiare bene l'emergenza". (Rsc)