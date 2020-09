Coronavirus: Solinas, in discussione la reputazione della Sardegna, basta menzogne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo dei rei confessi che sui social network, sui giornali, sulle televisioni – ha aggiunto il presidente della Regione Sardegna - che hanno raccontato di aver assunto del paracetamolo per abbassare la loro temperatura e passare i controlli. Davanti a questi comportamenti incoscienti e, credo, penalmente rilevanti, che responsabilità può essere ascritta alla Regione Sardegna? Gli uffici sanitari e di frontiera marittima ed aeroportuale che sono di stretta competenza del Ministero delle Infrastrutture dei Trasporti e on della Regione Sardegna avevano il compito di controllare la salute di chi passa le frontiere e di chi si muove negli aeroporti. Se questi uffici non hanno rilevato qualcuno con la febbre questa non è responsabilità della Regione Sardegna". (Rsc)