Sardegna: presidente Consiglio comunale Cagliari, più attenzione per le società sportive

- Un incremento degli investimenti per rispondere alla drammatica situazione che stanno vivendo le società sportive di Cagliari, con la stagione agonistica alle porte. La modernizzazione degli impianti destinati agli appassionati delle diverse discipline. Nuovi spazi da adibire per la pratica sportiva. Un disegno che dovrà essere elaborato dall'amministrazione in sinergia con il consiglio comunale, secondo il presidente dell'assise civica comunale Edoardo Tocco, a favore dei club impegnati nei differenti campi: "La ripresa delle attività legate allo sport riporterà nei terreni da gioco una fascia abbastanza ampia di appassionati, che vanno dai bambini alle prime squadre – spiega il responsabile dell'emiciclo di Palazzo Bacaredda –. Per questo è necessario uno sforzo congiunto per dare alle società le risorse finanziarie per poter intraprendere la stagione dopo il lungo stop". Un impegno che vedrà coinvolti il sindaco Paolo Truzzu, l'assessore allo Sport Paolo Spano e il consiglio comunale: "Nel corso delle sedute dell'assemblea civica – aggiunge Tocco – è stato posto l'accento sul ruolo fondamentale delle associazioni sportive nella formazione, nello sviluppo e nell'educazione. Per i ragazzi è un ottimo fattore di crescita culturale e sociale". Da qui anche la necessità di trovare nuovi siti da assegnare alla pratica sportiva, vista anche la ristrutturazione del complesso di via Degli Stendardi a Pirri, devastato la scorsa primavera da un incendio: "Occorre – conclude Tocco – un'alleanza tra Regione e Comune per nuovi finanziamenti da assegnare al restyling dell'impiantistica sportiva del territorio, con nuovi spazi da destinare alla pratica delle discipline". (Rsc)