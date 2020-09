Sardegna: bancarotta fraudolenta per 400 mila euro, nei guai l'amministratore di una cooperativa di accoglienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bancarotta fraudolenta per un ammontare di 400.000 euro e insolvenza fraudolenta. Sono le accuse con le quali l'amministratore di una cooperativa, con sede in Sardegna ed operante nel settore dell'accoglienza a persone in difficoltà è stato denunciato dagli uomini della II compagnia di Cagliari della Guardia di finanza al termine di un'indagine di polizia giudiziaria. Nei confronti dell'uomo, l'autorità giudiziaria ha emesso un decreto penale di condanna. L'inchiesta è partita da una denuncia da parte di una delle società fornitrici di beni e servizi alla cooperativa. Negli anni la cooperativa, nonostante l'attività svolta mediante la stipula di contratti pubblici, ha maturato numerosi debiti, soprattutto nei confronti delle ditte fornitrici incaricate della somministrazione di alimenti e bevande. Quando la situazione debitoria è diventata nel tempo insostenibile e il rischio di non poter più concludere ulteriori contratti di fornitura è diventato concreto, l'amministratore, ha simulato la cessione del ramo d'azienda attivo della cooperativa a favore di un soggetto, poi rivelatosi un prestanome riconducibile a lui. Uno stratagemma, ha appurato l'inchiesta per sottrarsi fraudolentemente al pagamento dei debiti accumulati nei confronti dei fornitori e mantenere la possibilità di concludere nuovi contratti di fornitura e la prosecuzione di quelli ancora in essere. (segue) (Rsc)