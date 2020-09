Imprese: Snaidero apre il suo primo flagshipstore a Brera nel cuore di Milano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La cucina per Snaidero, prosegue la nota, è sinonimo di efficienza ed evocazione, centro domestico per eccellenza, luogo di relazioni e socializzazione, uno spazio razionale e funzionale in cui convivono tecnologie, materiali sostenibili, soluzioni durevoli, forme contemporanee. In quest’ottica lo showroom di Brera vuole essere una vetrina di eccellenza, nella capitale mondiale del design, in cui poter presentare i progetti più iconici insieme alle ultime novità del mondo Snaidero. "Milano rappresenta per il Gruppo Snaidero una finestra sul mondo del design capace di creare opportunità straordinarie: lo stile, l’esclusività del tratto, la cura per la qualità ed il servizio al cliente del nostro gruppo, ci rendono un brand unico e riconosciuto sul mercato domestico e in quello internazionale", ha commentato Massimo Manelli, amministratore delegato di Snaidero. "Il flagship store di Brera conferma la volontà di investire e di credere nel saper fare italiano, riaffermando la leadership del brand Snaidero, posizionandoci su una fascia distintiva e di eccellenza dove design, qualità e servizio sono un prerequisito imprescindibile di successo sia nel business retail sia in quello contract: questa apertura rappresenta un ulteriore passo verso una presenza sempre più cosmopolita e sempre più qualificata del nostro gruppo”, ha aggiunto. (Rem)