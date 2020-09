Piemonte: La Loggia, inaugurato il nuovo centro di biologia molecolare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Quando è esplosa la pandemia – ha dichiarato il Presidente Gabriele Galateri di Genola - Generali ha prontamente costituito un Fondo Straordinario Internazionale di 100 milioni di euro per fare fronte all’emergenza Covid-19. Un impegno che ha consentito di mettere a disposizione risorse immediate e concrete per fronteggiare una crisi sanitaria ed economica particolarmente grave. In Italia abbiamo potuto in questo modo fornire, tra l’altro, attrezzature medicali a numerosi enti e soggetti individuati assieme al Servizio Sanitario Nazionale e alla Protezione Civile italiana, attraverso il Commissario Straordinario all’emergenza Covid-19. Penso, ad esempio, ai ventilatori polmonari donati agli ospedali o al contributo per l’acquisto di mascherine nel momento più difficile di reperimento. Sono iniziative di cui siamo orgogliosi e che esprimono i valori che il Gruppo Generali rappresenta con il proprio Purpose – consentire alle persone un futuro più sicuro prendendoci cura delle loro vite e dei loro sogni – e con la volontà di essere Partner di Vita dei clienti”. Durante la cerimonia è stato presentato anche il primo kit di reagenti “made in Piemonte”, predisposto dal Centro di Biotecnologie molecolari dell’Università di Torino in collaborazione con l’Università del Piemonte orientale e i laboratori diagnostici del territorio. Il kit è stato messo a punto per fronteggiare la mancanza di reagenti per l’effettuazione del test molecolare e verrà certificato affinché possa essere utilizzato non solo nei laboratori piemontesi, ma anche in altri territori. A concludere l’inaugurazione l’arrivo del furgone contenente le attrezzature bloccate da settimane alla dogana dell'aeroporto di Malpensa. Acquistate da un'azienda americana ma prodotte in Cina, erano ferme da metà agosto a causa di complicazioni burocratiche. La situazione è stata sbloccata grazie all’intervento dell’Unità di Crisi della Regione, che in stretta collaborazione con l’Ufficio delle Dogane di Torino ad Orbassano ha individuato la soluzione per “liberare” la pratica incagliata nella burocrazia. (Rpi)