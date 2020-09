Cultura: domani a Pescara lo scrittore Maurizio Serra ed Edoardo Sylos Labini per "La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno lo scrittore Maurizio Serra, con il volume "L’imaginifico. Vita di Gabriele d’Annunzio", e l’attore Edoardo Sylos Labini, con lo spettacolo "La Carta del Carnaro Rock", i protagonisti domani, giovedì 3 settembre, della seconda giornata della Rassegna "La Festa della Rivoluzione – d’Annunzio torna in Abruzzo", promossa per celebrare i 100 anni della Carta del Carnaro e della nascita dello Scudetto dalla presidenza del consiglio regionale d’Abruzzo, in collaborazione con il consiglio regionale, la giunta regionale e il comune di Pescara. A far da cornice ai due appuntamenti, completamente gratuiti, a partire dalle ore 18, saranno gli spazi dell’Aurum, in Largo Gardone Riviera. “La seconda edizione della rassegna segna il ritorno di d’Annunzio nel suo Abruzzo, grazie al coinvolgimento di forze molteplici, ma soprattutto – ha ricordato il presidente del consiglio regionale Lorenzo Sospiri - ci permette di porre Pescara al centro del dibattito nazionale sulla ripartenza del Paese proprio grazie alla estrema varietà delle manifestazioni artistiche prescelte per l’evento. La giornata di domani, in particolare, ci permetterà da un lato di portare a Pescara un personaggio come Maurizio Serra che è stato l’unico italiano a essere eletto come membro dell’Accademia di Francia in trecento anni di storia, e, dall’altro lato, di restituire l’attualità di un atto costituzionale come la Carta del Carnaro proponendola in una versione teatrale e musicale assolutamente innovativa, moderna e capace di arrivare anche ai più giovani”. (segue) (Ren)