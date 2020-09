Coronavirus: da Consiglio Sardegna ok ad odg per tutela immagine Regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Regionale della Sardegna ha approvato coi soli viti della maggioranza l'ordine del giorno che impegna la giunta regionale ad adottare ogni atto affinché la Sardegna venga tutelata in ogni modo dagli attacchi sull'emergenza epidemiologica. "E' stata un'occasione persa. Dispiace che il Consiglio regionale nella sua interezza non sia riuscito ad approvare un ordine del giorno unitario – spiega il presidente dell'assemblea sarda, Michele Pais-. E' stato comunque un dibattito interessante e proficuo in cui sono stati affrontati temi decisivi per il futuro sanitario, economico e sociale della nostra isola. Pur rispettando le decisioni di ogni parte politica credo che su temi come questo le divisioni non aiutino la nostra terra". (Rsc)