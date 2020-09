Abruzzo: anche ricercatori del GSsi nel team che ha osservato la fusione di due buchi neri supermassivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Domande a cui proveranno a dare risposta le nuove generazioni di astrofisici che già partecipano alla collaborazione Ligo-Virgo o che lo faranno nei prossimi anni. Al Gran Sasso science institute dell'Aquila, per esempio, sono una decina i ricercatori, affiliati all'Istituto nazionale di fisica nucleare, che danno il loro contributo allo studio delle onde gravitazionali. "Ora, grazie ai livelli di sensibilità raggiunti dagli interferometri Ligo e Virgo siamo riusciti a osservare una fusione avvenuta circa 7 miliardi di anni fa", commenta Giulia Pagliaroli, ricercatrice al GSsi. "E da un segnale che dura circa un decimo di secondo possiamo imparare sui buchi neri più di quanto abbiamo appreso in secoli di astronomia tradizionale".Il Rettore del GSsi Eugenio Coccia, uno dei pionieri della ricerca delle onde gravitazionali, esprime grande soddisfazione: "Il GSsi offre a giovani fisici di tutto il mondo l'opportunità di lavorare sui buchi neri e su come si formano, in un momento esaltante per le osservazioni di questi oggetti". I prossimi anni si annunciano ricchi di novità in questo campo della ricerca astrofisica. "Gli attuali interferometri Ligo, Virgo, Kagra (strumento giapponese da poco entrato in funzione) e i rivelatori futuri come l'Einstein telescope e Lisa ci riveleranno i misteri dei buchi neri di tutte le masse, da pochi soli a miliardi di soli", conclude Marica Branchesi. (Gru)