Abruzzo: a Castel di Sangro incontro sull'alimentazione con il Napoli calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutto il processo di trasformazione delle materie prime in campo alimentare può diventare fattore di crescita per l'economia nazionale. È il messaggio che è partito dalla tavola rotonda sull'alimentazione e i prodotti della terra che si è tenuta nell'ambito delle iniziative legate al ritiro del Napoli calcio a Castel di Sangro. Cibo, alimentazione sostenibile, enogastronomia e economia del territorio sono stati al centro del dibattito che ha visto la partecipazione del presidente del Napoli calcio, Aurelio de Laurentiis, dello chef pluri-stellato Niko Romito e di imprenditori da anni impegnati nel campo della ristorazione e della produzione vitivinicola: Franco Pepe, pizzaiolo di fama internazionale, Marcello Zaccagnini (Cantina Zaccagnini), Roberta Accardo (Fanese vini) e il presidente di slow food Abruzzo Raffaele Cavallo. I numeri del settore testimoniano il peso sull'economia nazionale: ogni anno l'Italia esporta cibo per 45 miliardi di euro ed è per questo che tutto il processo di trasformazione diventa centrale per pensare ad un sviluppo duraturo del settore. Tutto questo in un paese che presenta migliaia e migliaia di varietà alimentari: dalle 55 mila razze diverse di animali terresti e marini alle 7 mila varietà vegetali per arrivare poi ai 524 vini fino ai 305 prodotti Doc e Igp certificati presenti sul territorio nazionale. (segue) (Com)