Abruzzo: a Castel di Sangro incontro sull'alimentazione con il Napoli calcio (2)

- E proprio dell'importanza del territorio ha parlato lo chef abruzzese multi-stellato Niko Romito che della valorizzazione della tradizione legata alla qualità ha fatto un credo. "Il nostro progetto - ha detto Romito - vuole raccontare il territorio, vuole parlare delle tradizioni e della forza di una terra, quella d'Abruzzo, che riesce ad esprimere eccellenze di ogni genere. Su questi aspetti da 20 anni lavoriamo incessantemente e se ora raccogliamo risultati entusiasmanti significa che avevamo qualcosa di importante da raccontare al mondo". Su questo aspetto il settore del vino abruzzese è ormai consolidato sul mercato internazionale; lo hanno ribadito Marcello Zaccagnini che 40 anni fa iniziò la sua avventura che lo ha portato a far conoscere al mondo il Montepulciano d'Abruzzo. Stesso discorso per Farnese vini che esporta all'estero quasi tutta la produzione regionale e che in tutti questi anni, come ha ribadito Roberta Accardo, "ha investito non sull'acquisto dei vigneti ma sui singoli agricoltori proprietari di vigneti, non privandoli della propria terra ma chiamandoli direttamente alla gestione e alla cura dei vigneti stessi". (segue) (Com)