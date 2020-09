Coronavirus: Pd, Solinas si autodenunci per aver compromesso reputazione Sardegna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati sardi del Partito democratico Romina Mura, Andrea Frailis e Gavino Manca, in una nota hanno risposto alle dichiarazioni di oggi del presidente della Regione, Christian Solinas, circa il danno di immagine che sarebbe stato causato all'isola sulla questione dei nuovi casi di positivi al Covid-19. “Presidente Solinas - scrivono i parlamentari - ma davvero ha intenzione di chiedere i danni a coloro che hanno contribuito a diffondere il virus in Sardegna? Bene, le diamo qualche idea e le forniamo l’ordine che segue: inizi con il perseguire chi ha emanato l’ordinanza che ha consentito di riaprire le discoteche e lo ha fatto con un protocollo di sicurezza surreale; successivamente persegua chi non ha mai fatto controlli in entrata nei porti e negli aeroporti; infine, persegua tutti coloro che non hanno osservato e fatto osservare misure di sicurezza adeguate e, anzi, hanno attaccato i sindaci che chiedevano che quelle misure venissero applicate". "Presidente Solinas, anziché perdere tempo a cercare nemici ovunque, si occupi di tutelare la salute dei Sardi, facendo tamponi a tappeto e vaccini antinfluenzali ad anziani e persone fragili. Presidente Solinas se cerca i responsabili di tutto questo si autodenunci.", concludono i parlamentari. (Com)