Sardegna: no del Mise alla dorsale sarda del metano, Frailis, Mura e Manca (Pd), "decisione incomprensibile"

- "Dal Mise arriva uno stop incomprensibile alla dorsale sarda del metano". Lo denunciano i parlamentari sardi del Pd Gavino Manca, Romina Mura e Andrea Frailis. "Apprendiamo in queste ore - hanno detto Manca, Mura e Frailis - che il ministero dello Sviluppo economico ha dato un parere negativo agli emendamenti al decreto Semplificazione presentati dal Partito democratico sul tema della metanizzazione in Sardegna. Questa scelta, non concordata in maggioranza, rappresenterebbe un danno economico e ambientale irreparabile per l'economia della Sardegna. Ed è fondata su un parere che, richiamando un presunto squilibrio costi-benefici, non ha però valore ufficiale". (segue) (Rsc)