Coronavirus: allarme in Sardegna per aumento pazienti in terapia intensiva, presto nuovi posti letto a Cagliari e Sassari

- "Il piano strategico di attivazione progressiva di strutture di area critica messo a punto dalla regione Sardegna diventerà operativo volta per volta a seconda dei numeri". Lo ha detto l'assessore regionale alla Sanità, Mario Nieddu. Nell'Isola c'è preoccupazione per l'aumento del numero dei ricoverati in terapia intensiva saliti a sei, secondo il bollettino dell'Unità di crisi regionale. Crescono anche i ricoverati, tre in più (31 in tutto). All'ospedale Santissima Trinità, dove è ricoverato un paziente con meno di 50 anni, intubato. "Stiamo seguendo con attenzione l'andamento dei casi - ha spiegato il direttore del nosocomio cagliaritano - e valutiamo quali impatti ci saranno una volta chiusa la stagione turistica e con l'inizio dell'anno scolastico. Il paziente intubato? Era ricoverato da una decina di giorni e le sue condizioni sono peggiorate nei giorni scorsi". (segue) (Rsc)