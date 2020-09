Coronavirus: allarme in Sardegna per aumento pazienti in terapia intensiva, presto nuovi posti letto a Cagliari e Sassari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore del Santissima Trinità snocciola i numeri della terapia intensiva dell'ospedale: "Dodici posti - spiega - più altri due dedicati ai pazienti Covid che saranno operativi fra qualche giorno. In caso d'emergenza siamo pronti a riservare tutta la terapia intensiva ai malati Covid, riconvertendo i reparti". Dall'altro capo dell'Isola parla Paolo Terragni, responsabile della Rianimazione dell'Azienda ospedaliera universitaria di Sassari: "Per ora abbiamo quattro pazienti Covid in terapia intensiva in Malattie infettive - spiega - ma fra breve i posti disponibili saranno una decina. All'inizio del prossimo anno saranno disponibili altre 23 posti modulabili a seconda di una possibile ripresa dell'epidemia". (Rsc)