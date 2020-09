Piemonte: Poggio, Daverio uomo di grandissima cultura in campo storico e artistico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sapeva creare suggestioni acute e mai banali, uomo di grandissima cultura in campo storico e artistico celebre anche per le sue lectio magistralis che lo hanno portato a scalare la classifica dei più grandi divulgatori e pensatori contemporanei". Così l’assessore alla Cultura della Regione Piemonte, Vittoria Poggio, commenta la scomparsa del celebre storico e critico d’arte Philippe Daverio. "L’inflessione tradiva le sue origini francesi ma era innamorato dell’Italia tanto da definirsi lui stesso un super italiano - aggiunge Poggio - . Lascia questa vita terrena un grande intellettuale e un uomo di grande intelligenza, che utilizzava anche l’ironia come strumento per divulgare il sapere".(Rpi)