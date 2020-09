Abruzzo: anche ricercatori del GSsi nel team che ha osservato la fusione di due buchi neri supermassivi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'Universo ci sorprende ancora attraverso le onde gravitazionali: una nuova scoperta al limite dei modelli teorici che apre nuovi enigmi e scenari". E' il commento di Marica Branchesi, astronoma e professoressa associata di fisica astroparticellare del Gran Sasso science institute dell'Aquila, alla scoperta appena annunciata dalla collaborazione scientifica internazionale Ligo-Virgo, di cui anche la professoressa Branchesi è membro. Gli interferometri (due collocati negli Stati Uniti, uno in Italia nei pressi di Pisa gestito dall'Istituto nazionale di fisica nucleare in collaborazione con il Cnrs francese) hanno infatti osservato la fusione di due oggetti astrofisici straordinariamente massicci: due buchi neri di 66 e 85 masse solari, che hanno generato un buco nero finale di circa 142 masse solari. Il buco nero finale si trova in un intervallo di massa in cui nessun buco nero è mai stato osservato prima, né con le onde gravitazionali, né con radiazione elettromagnetica. Un'osservazione che pone nuovi interrogativi e delinea nuovi campi di ricerca, come osserva la professoressa Branchesi: "Come si formano due buchi neri entrambi di massa superiore a 60 soli, una zona pensata proibita nell'evoluzione delle stelle massicce? La fusione ha dato origine al primo buco nero di massa intermedia mai osservato. Sono questi i buchi neri che ci spiegheranno come si sono formati i buchi neri super-massivi al centro delle galassie?". (segue) (Gru)